Chipsfabrikant Pringles gaat op zoek naar personeel op Maanrock in Mechelen

"Je leert er mensen kennen op een ongewone plaats, op een andere manier", zegt Wendy Leen van Pringles. "We willen ook mensen bereiken die niet meteen op zoek zijn naar een andere job. Misschien zien ze in onze jobs wel meer en hadden ze er gewoon nog niet aan gedacht."

Het is ook niet toevallig dat Pringles zich op Maanrock gaat voorstellen. Het bedrijf is gevestigd in Mechelen en sponsort het festival. Het zoekt onder meer industriële en burgerlijke ingenieurs, labo-analisten, technische operatoren en teamleiders. "Daar zijn heel veel bedrijven naar op zoek. We moeten dus originele manieren vinden om onszelf voor te stellen."