Verfraaiingswerken onder spoorwegbrug in Sint-Niklaas gestart: "Er komen groenzones en kunstwerken" 

Onder de spoorwegbrug zijn er zones die weinig water en licht krijgen, wat twee essentiële voorwaarden zijn voor groen. Het komt er dus op neer om het aanwezige water op te vangen en te verspreiden via wadi’s. Een proefopstelling moet uitwijzen of er op deze manier voldoende water is om de oppervlakte te kunnen bevoorraden en welke bijsturingen er eventueel mogelijk zijn.



Tijdens de proefopstelling wordt er samengewerkt met de land- en tuinbouwschool van de Broedersscholen in de Weverstraat, omdat dit voor hen een interessante oefening is. Vanaf 2023 is het de bedoeling om samen te werken met de buurtbewoners.