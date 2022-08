VRT plant overleg met burgemeesters en gouverneurs na ophef over afschaf van regionaal ochtendblok bij Radio2

De openbare omroep benadrukt dat de regionale nieuwsuitzendingen op Radio2 behouden blijven. Dat zijn er zeven per dag, waarvan vier in het ochtendblok. "We gaan niet minder regionaal nieuws brengen, maar méér", reageerde VRT-CEO Frederik Delaplace gisteren.

Hij verwijst daarmee naar het regionale nieuws op deze website of in deze app. "Radio is niet meer het enige medium van de Vlaming voor regionaal nieuws."