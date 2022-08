Schaapherder uit Herk-de-Stad kan stroomkastdief zelf opsporen dankzij hondentracker

"De dief had er niet op gerekend dat er een tracker in de stroomkast was geïnstalleerd. Toen de politie hem vroeg om zijn camionette te openen, keek hij natuurlijk heel verbaasd," vertelt Natasja trots. Vorig jaar werden er al eens twee toestellen op haar weide gestolen. Of het om dezelfde dief gaat weet ze niet. Maar potentiële dieven zijn dus gewaarschuwd. De Schulense schaapherder is namelijk van plan om nog meer gebruik te maken van trackers om diefstallen te voorkomen.