School in Mortsel moet terug naar oude gebouw na bezwaren buurtbewoners tegen nieuwbouw

In de kleuter- en basisschool Ten Dorpe in Mortsel zitten 230 leerlingen, maar er is een gebrek aan ruimte en het gebouw is verouderd. "Het gebouw waar de kleuters en de leerlingen uit het eerste leerjaar zitten, zou worden afgebroken. In de plaats komt een nieuwbouw met een extra verdieping. Maar 5 buurtbewoners hebben bij de provincie bezwaarschriften ingediend, want ze vrezen dat er inkijk zal zijn in hun huizen en tuinen", vertelt de directeur.