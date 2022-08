Sony verhoogt prijs Playstation 5 door "uitdagende economische omstandigheden"

Sony bracht de Playstation 5 eind 2020 op de markt, maar reeds van bij het prille begin kampte het met leveringsproblemen die eigenlijk nooit opgelost zijn geraakt. De reden: het aanhoudende wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips, een cruciaal onderdeel van heel wat elektronische toestellen, ook van de PS 5. Dat chiptekort werd door de coronacrisis enkel nog versterkt.

De afgelopen maanden lijkt er wel enige beterschap op komst, zeker nadat chipproducent AMD in mei heeft laten weten dat het een nieuwe chip had ontwikkeld die ook zou kunnen gebruikt worden voor de spelconsole. Er komen ook regelmatig berichten dat er grote ladingen van de spelconsoles geleverd werden in de winkels en tijdens de kwartaalbespreking van eind juli liet Sony nog weten dat er in de tweede helft van 2022 volop zal worden ingezet op "het verhogen van de voorraad".