Bouw van nieuw hoogspanningsstation in Aalst begonnen: "Oude station was verouderd en wordt afgebroken"

In Aalst is netbeheerder Elia begonnen met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation. In het station wordt elektriciteit opgevangen en verdeeld onder bedrijven en gezinnen uit de Denderstreek. Het nieuwe station kost zo'n 17 miljoen euro en moet het bestaande station vervangen. "Het oude station was verouderd en wordt afgebroken", zegt Carolien Pouleyn van Elia.