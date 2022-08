Telefooncel op begraafplaats in Zwijndrecht om te praten met overleden dierbaren

Voor sommigen kan zo'n telefooncel, in tegenstelling tot een brievenbus waar je een briefje in kan steken, misschien een drempel zijn. "De gemeentelijke begraafplaats in Zwijndrecht is een heel rustige plek. De kans dat je daar met meerdere mensen tegelijk bent, is vrij klein. Het is een heel intieme plek. Ik kan mij voorstellen dat je daar zonder gène in de telefooncel kan staan, en rustig kan praten met je dierbaren", besluit Van Slambrouck.