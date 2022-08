Gentse "hulk" wil sterkste man ter wereld worden op internationale wedstrijd in Finland

Evans Aryee is 24 en woont sinds zijn 16e in Gent, maar werd geboren in Ghana. Hij is student en werkt als kok, maar de komende periode houdt hij zich bezig met iets helemaal anders. Op 26 en 27 augustus neemt hij deel aan de SCL Imatra Strongman Showdown 2022 in Finland en hij hoopt er de sterkste man te worden.