Als een bliksemschicht: atletieklegende Usain Bolt wil zijn overwinningspose op de markt brengen als logo

In 2009 diende Usain Bolt al eens een aanvraag in om zijn pose als logo in de Verenigde Staten te registreren. Dat werd goedgekeurd, maar die erkenning werd in 2017 ingetrokken. Hij had nagelaten een bewijs in te dienen dat hij het logo effectief gebruikte om in de VS producten te verkopen, en dat is een vereiste.

De nieuwe aanvraag toont "een vernieuwde inspanning om zijn imago en beeltenis in de VS te beschermen, zegt Josh Gerben, een Amerikaanse advocaat gespecialiseerd in handelsmerken, aan de Amerikaanse krant The Washington Post. "Hij focust meer op zakendoen, nu hij al een tijdje met pensioen is. Het is mogelijk dat hij nu meer uitkijkt naar zakelijke opportuniteiten. Zich ervan verzekeren dat zijn beroemde overwinningsgebaar beschermd is met een federaal handelsmerk, zou een belangrijke stap zijn om de waarde van het merk Bolt te ontsluiten."