Vaccinatiecentrum Vilvoorde verhuist naar voormalig crematorium

De vaccinatiecentra maken zich op voor een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Het centrum in Vilvoorde komt in het voormalig crematorium aan de Havendoklaan. Dat is al de derde locatie. Eerder deden het Cultureel Centrum Het Bolwerk en een gebouw aan de Schaarbeeklei. Dat laatste wordt verbouwd tot een politiecommissariaat.

De inwoners van Vilvoorde en Machelen moeten zich dus opnieuw aanpassen. "In samenspraak met de stad leek de site aan de Havendoklaan ons het meest geschikt", zegt Vincent Vanhumbeeck van de Eerstelijnszone Bravio. "Daar is een grote parking en er zijn grote ruimtes, wat belangrijk is voor de vaccinaties. Het gebouw is nog in goeie staat en het is altijd goed onderhouden door uitvaartorganisatie Dela. Een speciale firma zal het gebouw poetsen en klaarmaken voor de vaccinatiecampagne", vertelt Vincent Vanhumbeeck. "We hebben ook gekozen voor herkenbaarheid. Daarom werken we met het systeem van de verkeerslichtjes, zoals bij vorige gelegenheden.

De nieuwe boostercampagne start op maandag 12 september. Eerst komen de prioriteitsgroepen aan de beurt en dan volgen de 65-plussers en personen met een immuunstoornis. De eerste uitnodigingen gaan deze week nog de deur uit.