30 wagens beschadigd in Zaventem: banden plat gestoken en krassen op auto's

"In verschillende straten in deelgemeenten van Zaventem is door een of meerdere vandalen een spoor van vernieling getrokken", vertelt Eveline Van Outryve, politiecommissaris in Zaventem. "Zeker meer dan 30 voertuigen zijn beschadigd. Bij de meeste voertuigen werden twee of meer banden plat gestoken. Daarnaast werden sommige voertuigen ook volledig bekrast."