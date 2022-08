"Wereldwijde revolutie": wetenschappers uit België ontwikkelen verbeterde behandeling voor hartfalen

Hartfalen heeft verschillende mogelijke oorzaken. Het kan onder meer het gevolg zijn van een hartinfarct, een aanhoudende hoge bloeddruk, een hartspierontsteking of van hartritmestoornissen. "De hoofdklacht wanneer het hartfalen ontspoort, is vochtopstapeling, meestal in de longen of de benen", vertelt Mullens. "Mensen klagen dan over verschrikkelijke kortademigheid of gezwollen benen."