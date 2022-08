Vietnamreporter Tim Page (78) overleden, stond model voor fotograaf in film "Apocalypse now"

Tim Page fotografeerde in Laos, Cambodja en vooral in Vietnam tijdens de oorlog in de jaren 60 en 70, toen het Amerikaanse leger daar in een bloedig conflict verwikkeld raakte met als tegenstander het communistische Noord-Vietnam . De foto’s die Page maakte van de oorlogsgruwel schokten de Amerikaanse publieke opinie. “Elke goede oorlogsfoto die ik maakte, was een anti-oorlogsfoto,” zei Tim Page zelf.