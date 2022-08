Gemaskerde voetbalsupporters vernielen Brussels restaurant: "Veel schade, 23 Zwitsers aangehouden"

Voor de Europese voetbalmatch tussen Anderlecht en de Young Boys Bern uit Zwitserland vanavond komen er geen bijkomende maatregelen. "Wij zijn klaar voor deze match en zullen er op toezien dat de amokmakers van gisterenavond het stadion niet betreden. Intussen bekijken we met de Dienst Vreemdelingenzaken of we de 23 Zwitsers het land kunnen uitzetten, zodat ze vanavond en ook in de toekomst geen enkele voetbalmatch in België nog kunnen volgen", besluit De Landsheer.