Voor het eerst ontdekt Webb-telescoop CO2 in de atmosfeer van planeet buiten ons zonnestelsel

"Van zodra de gegevens op mijn scherm verschenen, was ik gefascineerd door het kolossale CO2-kenmerk", zei Zafar Rustamkulov, een afgestudeerd student aan de Johns Hopkins University en een lid van het Transiting Exoplanet Community Early Release Science team van Webb, dat het onderzoek heeft uitgevoerd. "Het was een bijzonder ogenblik, we overschreden een belangrijke drempel in het onderzoek naar exoplaneten."

Geen enkel ander observatorium heeft ooit zulke subtiele verschillen gemeten in de helderheid van zoveel individuele kleuren tussen 3 en 5,5 micron in een transmissie-spectrum van exoplaneet.

Dit deel van het spectrum is cruciaal voor het meten van de hoeveelheid gassen zoals water en methaan, en ook CO2, waarvan gedacht wordt dat in veel verschillende vormen bestaan op exoplaneten.

"Zo'n duidelijk signaal voor CO2 ontdekken op WASP-39 b is een goed voorteken voor de ontdekking van atmosferen op kleinere planeten, zo groot als de aarde", zei Natalie Batalha ven de University of California at Santa Cruz, de leider van het team.

Het is belangrijk de samenstelling van de atmosfeer van een planeet te kennen omdat die ons iets leert over de oorsprong van de planeet en hoe ze zich ontwikkeld heeft.

"CO2-moleculen zijn gevoelige merkstoffen voor de geschiedenis van de vorming van planeten", zei Mike Line van de Arizona State University, een ander lid van het onderzoeksteam. "Door dit CO2-kenmerk te meten, kunnen we vaststellen hoeveel vast en hoeveel gasvormig materiaal gebruikt is om deze gasreus te vormen. In het komend decennium zal de Webb-telescoop deze metingen voor een reeks verschillende planeten uitvoeren en dat zal ons inzichten geven in de details van hoe planeten zich vormen en in de uniekheid van ons eigen zonnestelsel."

De bevindingen van het team zijn aanvaard voor publicatie in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van webbtelescope.org.