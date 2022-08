Voorlopig laatste dag met temperaturen boven 30 graden

Morgen blijft het over het uiterste westen vaak droog met eerst veel wolken en later meer opklaringen. Elders verwacht het KMI meestal veel wolken met perioden van regen of enkele buien die in de loop van de dag lokaal onweerachtig kunnen worden. In de late namiddag breiden de opklaringen zich verder uit richting het binnenland. De maxima schommelen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 of 26 graden in het centrum en in de Kempen.