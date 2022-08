Werken gestart voor nieuw bedrijventerrein van Baldewijns in Beringen

De nieuwe site van Baldewijns in Beringen, die aan de oevers van het Albertkanaal ligt, wordt de nieuwe thuishaven voor het Hasseltse familiebedrijf. Dat is gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken. Naast een nieuw kantoorgebouw komt er een moderne werkplaats voor voertuigen en materieel. Op de site in Beringen wordt ook een nieuwe breekwerf- en stabilisé-centrale opgericht. De oudste site van het bedrijf, in Kuringen, zal op termijn verdwijnen. De site in Stokrooie wordt behouden, maar zal beperkt blijven in oppervlakte.