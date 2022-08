De Belgische wielerwereld heeft vandaag een van zijn grote kampioenen verloren. Herman Vanspringel, bijgenaamd Monsieur Bordeaux-Paris, is op 79-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Vanspringel won in zijn carrière meer dan 130 wedstrijden, maar toch zijn ook enkele koersen die hij nét niet won in het collectieve geheugen gegrift. Lees er alles over bij onze collega's van Sporza.