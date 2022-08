Zeven Kortrijkse werven zorgen volgende week voor heel wat verkeershinder

De grootste werf betreft de verkeerswisselaar van de R8-A19. Geen project van de stad Kortrijk maar wel van de Vlaamse Overheid. “Ik vrees dat het vanaf volgende week, wanneer het school en woon-werkverkeer echt op gang komt, het aanschuiven geblazen is op die locatie. Hier kan je best de omleiding volgen via de E403 en de E17 om lange files te vermijden”, zegt Weydts. “De Markenaars ondervinden al een tijdje heel wat hinder door de bouw van de nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke. En de herinrichting van de N43 aan de Pottelberg en de Torkonjestraat startte in juni 2020. Maar er werd snel gewerkt en de werken zullen 6 maanden eerder dan voorzien afgerond zijn! In november 2022 moet alles achter de rug zijn en geven we Marke een echt bevrijdingsfeest!”