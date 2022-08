Roeiverbod ingesteld op grote vijver provinciedomein Kessel-Lo na vogelsterfte 

De dode vogels werden gevonden in de grote vijver van het provinciedomein in Kessel-Lo. De vogelsterfte is te wijten aan verschillende factoren zoals de extreme hitte, blauwalgen, of een te laag zuurstofgehalte. En tijdens de wateroverlast van juli vorig jaar is er ook veel vervuild rioolwater in de grote vijver beland, met botulisme tot gevolg.