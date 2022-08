4 wijkheksen komen na 18 jaar terug thuis op de Banneuxwijk in Hasselt

"Iedereen die al lang in de wijk woont en ouder is dan 50, is bekend met de feesten. Maar we willen ook jongeren betrekken en hen tonen wat de Heksenfeesten waren", vertelt Dierckx enthousiast. "Door het opnieuw bekend te maken, kunnen we de feesten elk jaar groter maken." In 2023 staat er een heksenverbranding (met poppen) op de planning en in 2024 terug een heus volksfeest mét stoet, omdat het dan 50 jaar geleden is.