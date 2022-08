Afvalintercommunale van de Westhoek neemt actie tegen stickers op fruit: "Komen in GFT-afval terecht"

De afvalintercommunale IVVO uit de Westhoek is niet tevreden met de stickers die op fruit worden gekleefd. De intercommunale verwerkt dat afval zelf met een vergistingsmachine tot compost en elektriciteit. Maar de stickers zijn niet makkelijk uit het afval te halen. Daarom heeft de intercommunale een kaart ontworpen waar je die stickers op kan verzamelen. Voor elke volle kaart wordt een boom geplant.

"Wij willen echt een fruitstickerbos aanplanten", zegt de voorzitter van IVVO Valentijn Despeghel. "We hebben een overeenkomst met het agentschap Natuur en Bos dat we voor minstens 1 hectare grond mogen gebruiken aan het Passendaleveld in Zillebeke. Per volle kaart van 24 stickers plant IVVO dit najaar of begin volgend voorjaar een boom."