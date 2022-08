Amerikaanse justitie geeft document vrij dat huiszoeking bij ex-president Donald Trump motiveert

Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring waarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida), waar twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag werden genomen.

De voormalige president had eerder dit jaar vijftien dozen met documenten overhandigd aan het nationaal archief. Veertien daarvan bevatten documenten met de status vertrouwelijk, geheim of topgeheim, staat in het vrijgegeven document. Van die laatste categorie waren er 25. Het ministerie van Justitie schreef dat er goede redenen waren om aan te nemen dat er "bewijs van obstructie" zou worden gevonden in Trumps woning.

Verschillende media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, hadden zich tot de rechter gewend om het document te kunnen inzien.

Uit het eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status "topgeheim" had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen.