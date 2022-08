Website kampas.be helpt  (jeugd)verenigingen en scholen het ideale verblijf te vinden

De nieuwe tool is vanmorgen voorgesteld door Vlaams minister van Jeugd Banjamin Dalle (CD&V) en het Centrum voor Jeugdtoerisme. Eerder was er al de website jeugdverblijven.be, maar die heeft nu een serieuze upgrade gekregen. Er is keuze uit honderden gebouwen en terreinen, met bijvoorbeeld de optie om zelf te koken of voor volpension te kiezen.

Met allerlei zoekfilters kan je op zoek gaan naar de beste kampplek in Vlaanderen, zegt Frederik Vercammen van het Centrum voor Jeugdtoerisme: "We hebben met deze nieuwe site een aantal extra mogelijkheden ingebouwd. Een deel van het aanbod kan je ook rechtstreeks boeken, een ander deel verloopt via de contactgegevens van de uitbater."