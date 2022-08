Arrestatie Turkse popster Gülşen na grap over islamitische scholen veroorzaakt ophef in Turkije

De Turkse zangeres Gülşen is in Istanbul aangehouden voor het zaaien van haat en vijandigheid. De 46-jarige zangeres moet zich verantwoorden voor uitspraken die ze deed tijdens een concert in april. Tijdens het optreden maakte ze een grap over islamitische scholen in Turkije.

Beelden van de grap werden sinds vorige week gedeeld op sociale media. De zangeres had een opmerking gemaakt over Imam Hatip-scholen. Dat zijn islamitische onderwijsinstellingen waar president Erdogan veel heeft in geïnvesteerd. Gülşen grapte dat een van haar bandleden pervers is omdat hij op een Imam Hatip-school had gezeten.

Voor haar arrestatie kwam Gülşen met een verklaring op sociale media. "Een grap die ik maakte met collega's met wie ik al jaren werk, is misbruikt door bepaalde mensen die als doel hebben ons land te polariseren."

De arrestatie veroorzaakt veel ophef. Volgens critici heeft president Erdogan de grap van Gülşen gebruikt om de meest islamitische kern van zijn aanhang aan zich te binden. De conservatieve partij AKP van Erdogan verliest aan populariteit en volgend jaar zijn er verkiezingen.