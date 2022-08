Belgische groothandelsprijzen voor stroom zijn gedaald, maar staan nog altijd op uitzonderlijk hoog niveau

De Belgische stroomprijs is de voorbije dagen meermaals tot een nieuwe recordhoogte gestegen. De zogenaamde "day-aheadprijs" van de Belgische stroom was donderdag zelfs uitgekomen op gemiddeld 700,41 euro per megawattuur.

Vrijdag zakte de prijs terug tot gemiddeld 600,25 euro per megawattuur. De prijs bevindt zich wel nog altijd op een uitzonderlijk hoog niveau.

Door recordprijzen voor aardgas, het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales en lage waterstanden is de stroomprijs de hoogte in geschoten. Daarbij komt nog eens een gebrek aan wind in continentaal Europa en de huidige hoge temperaturen, waardoor onder meer airco's en ventilatoren overuren draaien en de energievraag stijgt.