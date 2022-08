Brouwerij Huyghe opent microbrouwerij in centrum Gent: "Hier hoort het Arteveldebier echt thuis"

De brouwerij van onder meer bieren als Delirium wilde Arteveldebier terugbrengen naar waar het thuishoort, in Gent. “Arteveldebier worstelde met authenticiteit, omdat het in Melle gebrouwen werd”, vertelt gedelegeerd bestuurder Alain de Laet. “Dus toen we een pand vonden tegenover het stadhuis van Gent, hebben we de Gentse stadsbrouwerij kunnen openen.”