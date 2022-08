Buitenbeenpop in Leopoldsburg knalt weer na twee digitale edities 

Op Buitenbeenpop, het festival voor mensen met een beperking, zijn er een aantal voorzieningen die het mogelijk moeten maken dat iedereen ten volle geniet. “Om het festivalterrein toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, heeft de organisatie 6500 meter rolstoelpad aangelegd”, zegt organisator Jan Vanzeir. “Op het podium vertaalt een doventolk de teksten van de nummers die de artiesten live brengen. Bovendien is er zoals andere jaren een verzorgingsruimte en aangepast sanitair. En mensen die snel overprikkeld raken, kunnen terecht in de snoezelruimte waar ze tot rust kunnen komen. Het festival is vooral bedoeld voor mensen met een beperking, maar iedereen is welkom”, voegt hij er nog aan toe.