Bus brandt volledig uit in Olen: niemand gewond

Daarna is het snel gegaan, gaat Meulemans voort. "Toen we aankwamen was het al hevig aan het branden aan de achterzijde van de bus, waar de motor zit. De brand is dan snel uitgebreid en op enkele minuten stond de bus in lichterlaaie. Omdat de brand zo hevig was, hebben enkele gebouwen vlakbij lichte stralingsschade. Er zijn enkele ramen gebarsten."

Gevaar voor winkeliers en klanten was volgens de brandweer niet. "De rookpluim ging recht omhoog. Er moesten dus geen winkels ontruimd worden."