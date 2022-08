CHECK – Ja, mens is verantwoordelijk voor amper 4 procent van CO2-uitstoot, maar net dát verstoort balans

De menselijke uitstoot bedraagt dus inderdaad 4,3% van de totale uitstoot. Maar is dat relevant?

“Wat belangrijk is om te weten is dat er een evenwicht is tussen uitstoot en opname indien er geen menselijke invloed is, dat zie je als je de rode pijltjes wegdenkt”, zegt Niels Souverijns, klimaatwetenschapper bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). “Bijvoorbeeld voor vegetatie, deze stoot CO2 uit door respiratie (adamhaling van een organisme), maar neemt ook evenveel CO2 terug op door fotosynthese. Voor de oceaan geldt een gelijkaardig principe: er zit een bepaalde hoeveelheid CO2 in de lucht en in het oceaanwater en er is een constante uitwisseling tussen beiden, maar die houden elkaar in evenwicht.”

In het 4%-argument, wordt er een foutieve conclusie getrokken. Ze kijken enkel naar de uitstoot en niet naar de opname. Vegetatie en de oceaan stoten inderdaad veel meer CO2 uit, maar nemen die ook weer op, waardoor er een evenwicht is (dat staat zelfs vetgedrukt in het doorgestuurde Word-document, maar wordt nooit vermeld in discussies). De natuur neemt zelfs de helft van de menselijke uitstoot op, de andere helft blijft in de atmosfeer.

“Het opwarmend effect van de aarde wordt veroorzaakt door die ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer”, zegt Sam Van den Plas van Carbon Market Watch.

De procentuele verhoudingen zijn dus ook gewoonweg niet van belang. Het is voor te stellen als een zaal waar mensen binnen en buiten lopen: zolang de in- en uitstroom even groot zijn, blijft de zaal even vol. Maar als er via een andere deur een extra instroom is, raakt de zaal steeds voller. Enkel de grootte van de nieuwe instroom is van belang, niet zijn procentuele verhouding ten opzichte van de originele stromen. Zo is het ook met de CO2-cyclus en de menselijke uitstoot.

“Het belangrijkste om te weten is dat onze 4% niet wordt ‘gecompenseerd’ zoals de overige 96% van de natuur”, voegt Souverijns nog toe.