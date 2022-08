Hittegolf in China houdt aan, inwoners gaan op creatieve manieren op zoek naar afkoeling

De hittegolf in China is het hardst voelbaar in vijf belangrijke provincies, waaronder Chongqing en Sichuan in het zuidwesten. "Maar ook in regio's die centraler gelegen zijn en in het oosten lopen de temperaturen al een hele tijd op tot boven de 40 graden", zegt Garrie van Pinxteren, correspondent voor de Nederlandse media NOS en NRC in "De ochtend" op Radio 1. "Alles bij elkaar gaat het om een groot gebied waar heel veel mensen wonen, met veel industrie en veel landbouw. Met ook nog eens energie die schaars wordt en dus niet altijd een airco die mensen kan helpen."