Enkel Oost-Vlaanderen haalt doelstelling van 80 procent werkzaamheid: "Dankzij vrouwen en hoogopgeleiden"

Zowel de federale als Vlaamse overheid streven ernaar om 80 procent van de bevolking aan het werk krijgen. Federaal wil men dat bereiken tegen 2030, maar in Vlaanderen ligt de deadline op 2024: Is dat wel haalbaar? "Als we de cijfers van professor Baert bekijken zien we dat we in Vlaanderen op de goede weg zijn", zegt Joke Van Bommel, nationale woordvoerder van VDAB in "De ochtend" op Radio 1.