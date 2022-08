Componist Jorge Milchberg (93), bekend van "El condor pasa", is overleden

De Argentijnse componist en muzikant Jorge Milchberg is in Parijs overleden op 93-jarige leeftijd. Dat heeft de Argentijnse ambassade in Parijs bekendgemaakt.

Milchberg was bijna zestig jaar lid en artistiek leider van Los Incas, een iconische Andes-muziekgroep. In de jaren zestig componeerde hij "El condor paso", gebaseerd op een melodie uit de Andes. Het nummer werd een hit.

Simon & Garfunkel bewerkten de melodie in het nummer "If I could" op hun succesalbum "Bridge over troubled water" uit 1970.