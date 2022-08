Gildereuzen Indiaan, Mars en Goliath spelen hoofdrol in Dendermondse ommegang Katuit

Indiaan: waarschijnlijk gemaakt in 1648 of in 1714 (al naargelang de bron) is de reus van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan en is 4,45 meter hoog en 71 kilogram zwaar.



Mars stelt de Romeinse oorlogsgod voor en is de reus van de Kolveniersgilde Sint-Andries, gemaakt in 1648 en is 3,8 meter hoog met een gewicht van 79 kilogram.



Goliath tenslotte is de oudste van de drie en is van 1626. Hij is de reus van de kruisboogschuttersgilde Sint Joris, is 4 meter hoog en weegt 76 kilogram.