Gouverneur West-Vlaanderen herlanceert oproep voor extra droogtemaatregelen: "Niet wachten tot kritiek moment"

Voor Decaluwé mag het dus wat meer zijn: "We zitten nu echt in een situatie van crisisbeheer. Het gaat de komende dagen en weken niet structureel regenen. We moeten niet wachten tot we op het kritieke punt komen. Ik zie in mijn omgeving nog steeds mensen die hun auto wassen en een groen gazon hebben."

Decaluwé vindt ook dat de solidariteit mag spelen, ook al zou het verbruik van leidingwater niet pieken, en gaat het procentueel niet om grote hoeveelheden verbruik bij huishoudens, tegenover het totaal. "Een groen gazon, terwijl enkele kilometers verder de boeren hun gewassen niet meer kunnen besproeien en hun oogst moeten laten verdorren, dat zijn dingen die voor mij niet kunnen", zegt de gouverneur.

Extra maatregelen kunnen een "sense of urgency" (een gevoel van hoogdringendheid, red.) bij de bevolking creëren, zegt hij: een specifiek verbod om de auto te wassen, zwembaden te vullen of de tuin te besproeien, ook al is dat niet altijd makkelijk controleerbaar.