Burgemeester De Wever en vakbond: "Ook bij Antwerpse politie druggebruik, vaak met ontslag tot gevolg"

LETTERLIJK: het bewuste fragment uit het kranteninterview met Bart De Wever

"Cocaïne duikt op in het zakenleven, in de advocatuur, de media- en cultuursector en ook in de politiek. En ja, ook in mijn partij. Ik vind dat zorgwekkend, maar ik voel me steeds eenzamer in dat standpunt. Ik moet ook aan de lopende band politiemensen ontslaan omdat ze betrapt zijn op het gebruik van middelen. Aan de lopende band, ja. Soms geef je mensen nog een tweede kans in een tuchtzaak, maar ik kan zeggen: de resultaten daarvan zijn verpletterend negatief. Die mensen zie ik meestal binnen het jaar terug voor ontslag. Dus het verhaaltje dat men het gebruik van cocaïne perfect onder controle kan houden, daar wil ik toch vraagtekens bij plaatsen."