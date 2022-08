Energiecrisis in Finland: overheid roept op minder naar de sauna te gaan, ook dreigt tekort aan toiletpapier

In de huidige Europese energiecrisis en om de komende winter niet zonder stroom te vallen, vraagt de Finse overheid aan haar burgers om energie te besparen, in de eerste plaats bij alledaagse dingen: de thermostaat in huis een graadje lager zetten, wat trager rijden met de auto, korter douchen én minder lang in de sauna zitten.

"Het zijn maar mogelijkheden. We hopen dat de mensen zullen begrijpen dat we voor een moeilijke winter staan en dat ze de raadgevingen vrijwillig zullen volgen", zegt Kati Laakso, woordvoerder van het Finse agentschap voor promotie van duurzame energie. "De mensen hebben er wellicht geen nood aan om elke dag naar de sauna te gaan, een keer per week volstaat misschien."