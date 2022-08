"Dat kunnen wij niet alleen betalen": energiefactuur NMBS stijgt met 100 miljoen euro

Ook bij het kabinet van minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) delen ze de bezorgdheid van NMBS. Daar laten ze weten dat de minister bij de begrotingsonderhandelingen later dit jaar meer middelen zal vragen voor het spoorbedrijf. Over duurdere ticketprijzen spreekt men zich nog niet uit: "We willen reizen met de trein, zeker omdat het een duurzaam alternatief is voor de auto, betaalbaar houden voor iedereen. Maar we kunnen de prijs van treintickets wel elk jaar aanpassen volgens de index." Al lijkt Gilkinet daar niet erg happig op te zijn. Bij eerdere plannen van de raad van bestuur om de ticketprijzen op te trekken, kwam Gilkinet met een compensatie van 13 miljoen euro. Ook snoeien in het personeelsbestand, als manier om te besparen, is buiten de kwestie, horen we. "Als we beter openbaar vervoer willen en meer reizigers willen overtuigen om de trein te nemen, kunnen we dat niet doen met minder mensen."