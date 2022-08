Foorkramers trakteren op een uur gratis kermis in Hasselt: "We willen iets terugdoen na corona"

In Hasselt is er in 2020 en in 2021 kermis geweest, uiteraard met beperkende coronamaatregelen. "De stad heeft bijzonder veel moeite gedaan om de kermis te kunnen laten plaatsvinden", zegt schepen voor Markten en Foren, Rik Dehollogne (N-VA), "met compartimentering, een reserveringssysteem en alle nodige veiligheidsmaatregelen. Dat bleek een succes en dat was voor de kermisuitbaters toch een lichtpuntje in een donkere periode. Dat zijn ze niet vergeten."