Frankrijk en Algerije willen betere onderlinge relaties

"We willen samen aan de toekomst bouwen", zei de Franse president Emmanuel Macron bij de start van een driedaags bezoek aan Algerije. Doel is om een "nieuwe pagina in onze bilaterale betrekkingen" om te slaan. Macron hoopt gemeenschappelijke industriële, onderzoeks-, energie-, sport- en culturele projecten aan te kondigen.

De Algerijnse president Abdelmajid Tebboune sprak ook zijn hoop uit om aan een nieuw hoofdstuk te schrijven in de betrekkingen. Ook hij wil nauwere banden tussen beiden landen, vooral wat handel, technologie en cultuur betreft. Frankrijk en Algerije zullen een commissie samenstellen met historici uit beide landen. Zij moeten de archieven consulteren om de waarheid boven te spitten uit het koloniale tijdperk, zei Macron. Het is niet het doel om de gemeenschappelijke geschiedenis van de twee landen aan de kant te schuiven, maar die geschiedenis mag de toekomst niet in de weg staan, aldus Macron nog.



De banden tussen Algerije en Frankrijk raken regelmatig verhit door het koloniale verleden. De Algerijnen vochten van 1954 tot 1962 tegen de Franse controle, die begon in 1830. Er vielen honderdduizenden doden en lange tijd rustte er in Frankrijk een taboe op de oorlog. Macron doet inspanningen om bruggen te bouwen.

Maar Frankrijk hoopt ook om meer gas te kunnen importeren vanuit Algerije, nu Rusland de gaskraan meer en meer dichtdraait. Zo is Catherine MacGregor mee met Macron, de topvrouw van het Franse energiebedrijf Engie. Italië tekende al in april een gascontract met Algerije.