Ooggetuige die op terras in Brussel zat, zag bestelwagen op zich afkomen: "Gesprongen voor ons leven"

"Wij hebben moeten springen voor ons leven. Wij waren echt in shock. Nadat hij alles geraakt had, is hij achter ons weggereden en heeft hij nog een terras geraakt. Daarna is hij weggereden richting Kruidtuinlaan."

Volgens de ooggetuige ging het om een aanslag. "Dit was doelbewust. Hij wou alles raken wat in zijn weg lag. Er was paniek. Mensen gilden en riepen. Ik zag dat er ook enkele mensen gewond waren. De meesten waren in shock. Ik was zelf ook in shock. Het was verschrikkelijk."