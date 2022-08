Elton John over zijn duet "Hold me closer" met Britney Spears: "Duimen dat ze beseft hoe verdomd goed ze is" 

Spears waagde de gok en stapte de studio van muziekproducer Andrew Watt ("Ghost in my head") in Los Angeles binnen. "Ze was voorbereid. Ze wist exact wat ze wilde", legt hij uit. "Ze gaat tot het uiterste met haar (gelaagde) stem. Als producer is soms het beste wat je kan doen... niets zeggen. Ik liet haar begaan. Zij nam volledig de controle." Na de opname wist Spears hoe ze de mix wilde. Ze had een duet voor ogen dat mensen laat dansen.



BELUISTER - het uptemponummer van Britney Spears en Elton John: