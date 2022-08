Burgemeester Ieper voorziet voldoende agenten voor IJzerwake-weekend: "Alert voor samenscholingen"

Burgemeester Talpe voorziet alvast extra manschappen voor zaterdag. "We zijn dagelijks in overleg met de politie die een risico-analyse maakt en er is het nieuwe rapport van OCAD (het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt). Er is momenteel sprake van een gemiddeld potentiële samenkomst op wellicht zaterdag. We zijn in volle alertheid", legt Talpe in "De ochtend" (Radio 1) uit.