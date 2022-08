Kinderdagverblijf Janneman in Malle blijft zo goed als zeker open: uitbater dient vandaag bezwaarschrift in

Het kinderdagverblijf Janneman in Malle zal zo goed als zeker nog openblijven na deze week. Normaal moest het vanaf maandag sluiten, omdat het Agentschap Opgroeien de vergunning heeft ingetrokken door aanhoudende gebreken in de opvang. Maar de uitbaatster dient vandaag een bezwaarschrift in en als dat ontvankelijk wordt verklaard, mag het kinderdagverblijf openblijven tot er een definitieve beslissing is.

"Het zal zeker ontvankelijk verklaard worden", zegt Jan De Vree, de adviseur van de uitbater, beslist. "Desnoods stappen we naar de Raad van State." Hij zegt dat er de afgelopen weken al heel wat gebreken zijn rechtgezet en dat heel veel andere opmerkingen niet terecht zijn. "De zorginspectie kent zelf de regels niet. Er worden zaken verweten die niet zo in de regelgeving staan of waarvoor een overgangsregeling bestaat."