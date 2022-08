Kuurne geeft schoolpremies aan ouders van kwetsbare gezinnen

Concreet wil Kuurne een startpremie geven van 80 euro per kind in het lager onderwijs en 100 euro voor kinderen in het middelbaar en hoger onderwijs. “De schoolpremie is een druppel op een hete plaat, dat beseffen we”, zegt schepen Els Verhagen. “Maar de premie betekent op zijn minst een duwtje in de rug voor de ouders. Maandelijks geven we nog een extra 20 euro per kind om de gestegen kosten in de opvang en de schoolmaaltijden te compenseren.”