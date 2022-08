129 kwetsbare Limburgers helpen in zorgboerderijen: "Het is heel leuk en ik word goed begeleid"

In het bedrijf Blueberry Fields maakte Minister van Landbouw, Jo Brouns (CD&V), ook de cijfers bekend over de zorgboerderijen. "In Limburg hadden we 57 geregistreerde zorgboerderijen in 2020, de laatst beschikbare cijfers. In onze provincie waren er 129 zorgvragers die daar een beroep op hebben gedaan. Door corona was er een dip in de cijfers, maar we hopen nu terug te kunnen aansluiten bij de cijfers vóór corona." In heel Vlaanderen hebben 368 Vlaamse zorgboerderijen 645 kwetsbare jongeren en volwassenen de kans gegeven om deel te nemen aan de boerderij-activiteiten.

"Het verhaal van Domenico is voor mij een voorbeeld voor andere bedrijven", zegt Brouns nog. "Het is mooi om te zien hoe zowel Domenico als de boer zelf hier heel veel voldoening uit halen. Vlaanderen trekt dan ook 1,2 miljoen euro uit om dit soort initiatieven verder te ondersteunen."