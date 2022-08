"De langste toog" voor jongeren in Hasselt die sociaal contact zoeken: "Eenzaamheid moet bespreekbaar zijn"

De Hasseltse Maya Tulleneers zat ook mee aan de lange tafel. "We zijn om de twintig minuten doorgeschoven om zo iedereen te ontmoeten", vertelt ze. "Er was een maaltijd en iets om te drinken, en ook gezelschapsspelletjes en kaartjes met vragen of thema's op. Zo heb je meteen iets om over te praten. Maar dat was eigenlijk niet altijd nodig. Iedereen is hier meteen met elkaar in gesprek gegaan, en het was heel leuk. Dit mogen ze sowieso vaker doen. Mijn sociale batterij is nu wel even leeg", lacht ze.

Hoewel dat niet per se het enige criterium was voor deelname, moest "De langste toog" wel jongeren aantrekken die zich mogelijk eenzaam voelen, en die sociaal contact zoeken. "Zelf heb ik daar niet echt veel last van, maar je merkt dat eenzaamheid sinds de coronapandemie leeft onder jongeren. Dat moet bespreekbaar zijn. De podcastaflevering die de stad daarover gemaakt heeft, en activiteiten als deze zijn dus belangrijk."