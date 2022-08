Directeurs met de handen in het haar: leerkrachten verlaten school net voor start nieuwe schooljaar

Die scholen moeten dus last minute nog op zoek naar nieuwe werkkrachten. "We hebben vorig jaar geworsteld met het lerarentekort", zegt Katleen Van Lemmens, directeur van Vrije Basisschool De Leertrommel in Opwijk. "We hebben dus ons best gedaan om nog voor de zomer al onze vacatures in te vullen. Dat is ook gelukt."

"Maar vorige week is er dan toch nog een leerkracht bij mij gekomen, die al had toegezegd om in september te starten, om te zeggen dat ze uit het onderwijs stapt. Ik heb heel veel geluk gehad en nog iemand gevonden, maar ik houd mijn hart vast en hoop dat er niemand meer bij komt."