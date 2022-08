Loods metaalbedrijf in Ieper brandt volledig uit

Aan het Ieperleekanaal in Ieper brandde deze nacht rond drie uur een loods uit van het metaalbedrijf Zing Galva Power. Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek: “De loods stond in lichterlaaie en ook een oplegger naast het bedrijf en een groenzone had vuur gevat”. Door de grootte van de brand kwamen zo’n 60 brandweermannen ter plaatse. Ze gebruikten ook twee extra autopompen en vier extra tankwagens om de brand te blussen.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Op het moment van de brand was gelukkig niemand aanwezig. De loods met daarin afgewerkte producten en zeven heftructs brandde volledig uit. De brandweer raadt bedrijven en woningen in de omgeving aan om ramen en deuren gesloten te houden tot de rook weg is getrokken. Er werd een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.